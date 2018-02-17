Облачность и снег ожидаются в Москве 17 февраля

Облачная погода, небольшой снег, гололедица и мороз до минус 4 градусов ожидает москвичей в субботу, 17 февраля, днем. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Помимо снега, местами умеренного, облачности и гололедицы, в субботу ожидается юго-восточный ветер до 10 м/с. Атмосферное давление составит 755 мм рт. ст., сообщает ТАСС.

В Подмосковье температура воздуха местами может быть холоднее — до минус 7 градусов. Днем в субботу в столице будет минус 4 градуса, а ночью столбик термометра может опуститься до минус 6 градусов.

Ранее портал iz.ru сообщал, что о неблагоприятной погоде в Москве водителей предупредила Госавтоинспекция и призвала быть предельно внимательными в условиях сильного снегопада.