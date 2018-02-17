Белоруссию на «Евровидении» представит украинский певец
Украинский певец Никита Алексеев, известный под сценическим именем Alekseev, представит Белоруссию на международном песенном конкурсе «Евровидение-2018».
Как сообщает «Газета.ру», Алексеев набрал наибольшее количество баллов во время национального отбора и был объявлен официальным представителем Белоруссии.
В своем Twitter певец выразил благодарность за оказанные ему веру и поддержку, а также поблагодарил граждан страны. Сообщается также, что Никита Алексеев станет первым за всю историю представителем Белоруссии на «Евровидении», не имеющим белорусских корней.
Спасибо, друзья, за веру и поддержку! Спасибо, Беларусь! 🇧🇾#ALEKSEEV #Eurovision #Belarus #Minsk #Forever pic.twitter.com/FTmOEmMLKq— Никита Алексеев (@alekseev_singer) 16 февраля 2018 г.