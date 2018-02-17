Белоруссию на «Евровидении» представит украинский певец

Украинский певец Никита Алексеев, известный под сценическим именем Alekseev, представит Белоруссию на международном песенном конкурсе «Евровидение-2018».

Как сообщает «Газета.ру», Алексеев набрал наибольшее количество баллов во время национального отбора и был объявлен официальным представителем Белоруссии.

В своем Twitter певец выразил благодарность за оказанные ему веру и поддержку, а также поблагодарил граждан страны. Сообщается также, что Никита Алексеев станет первым за всю историю представителем Белоруссии на «Евровидении», не имеющим белорусских корней.