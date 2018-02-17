Прямой эфир

Белоруссию на «Евровидении» представит украинский певец

0
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинский певец Никита Алексеев, известный под сценическим именем Alekseev, представит Белоруссию на международном песенном конкурсе «Евровидение-2018».

Как сообщает «Газета.ру», Алексеев набрал наибольшее количество баллов во время национального отбора и был объявлен официальным представителем Белоруссии.

В своем Twitter певец выразил благодарность за оказанные ему веру и поддержку, а также поблагодарил граждан страны. Сообщается также, что Никита Алексеев станет первым за всю историю представителем Белоруссии на «Евровидении», не имеющим белорусских корней.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Продюсер обвинил шведского победителя «Евровидения» в плагиате
Россия и Украина встретятся в полуфинале «Евровидения-2018»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017