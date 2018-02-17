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Корейский журналист найден мертвым в медиа-деревне на Играх-2018

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Корейский журналист, который работал переводчиком в одной из японских вещательных компаний, бы найден мертвым в олимпийской медиа-деревне в Пхенчхане. Об этом сообщает представитель оргкомитета Игр Сон Пэк Ю.

Как сообщает ТАСС, 55-летний погибший был найден в одной из комнат медиа-деревни, отведенных для проживания аккредитованных на Олимпийские игры — 2018 представителей СМИ.

Мужчину обнаружил сосед по комнате. Он попытался разбудить его, но оказалось, что тот мертв. На данный момент расследование причин смерти уже начала местная полиция. Знакомые погибшего утверждают, что незадолго до гибели он жаловался на боли в области сердца.

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