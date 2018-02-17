Сбои в работе метро вызвало землетрясение на юге Мексики

Сбои в работе метрополитена вызвало масштабное землетрясение в штате Оахака на юге Мексики.

Сообщается, что пассажиры метро вынуждены были оставаться в вагонах поездов и на платформах. Сотрудники просили граждан сохранять спокойствие.

В результате землетрясения многие дома в эпицентре происшествия оказались повреждены. Ранее портал iz.ru сообщал, что среди пострадавших нет российских граждан. Также власти мексиканского штата заявили, что в происшествии никто не погиб.