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Глава МИД Канады призвала обеспечить безопасность Украины

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Фото: TASS/Justin Tang
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Одним из важных для мирового сообщества вопросов является обеспечение безопасности Украины, заявила глава канадского МИДа Христя Фриланд на Международной конференции по безопасности в Мюнхене.

«Мы уверены, что безопасность Украины — это вопрос для всего мирового сообщества. Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на Будапештский меморандум (гарантирует территориальную целостность страны. — iz.ru), и если этот документ ничего не значит и (кто-то) может вторгаться на ее территорию и забирать ее часть, то какой сигнал мы даем другим странам, которые могли бы обладать ядерным оружием?» — приводит ТАСС заявление Фриланд.

По ее словам, Канада и США верят в безопасность в Европе, именно поэтому Вашингтон и Оттава стоят во главе двух из четырех батальонов НАТО в Латвии и Польше. Фриланд также напомнила, что канадские военные проводят обучение украинских коллег.

Напомним, ранее канадская компания Colt Canada начала переговоры с официальным Киевом о поставках в страну штурмовых винтовок своего производства.

Ранее также стало известно, что Канада увеличит число своих военных инструкторов на Украине, направив дополнительную команду в составе 48 человек. Таким образом, на Украине одновременно будут находиться 250 специалистов.

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