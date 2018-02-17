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Сопровождающие спортсменов РФ медики готовы к норовирусу на Играх

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Российские медики, которые сопровождают спортсменов РФ на зимних Олимпийских играх – 2018 в южнокорейском Пхёнчхане, готовы к рискам норовируса. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава России.

Эпидемиологическую обстановку в принимающей стране медики тщательно анализируют в ходе подготовки к Олимпийским играм, а потому полностью готовы к рискам норовируса. У них имеются достаточные запасы лекарств, к тому же они обладают необходимыми навыками и знаниями, сообщает «РИА Новости».

Ранее портал iz.ru сообщал, что журналист Los Angeles Times Нэйтан Фэнно сообщил в своем Twitter о 244 заболевших норовирусной инфекцией на зимних Олимпийских играх – 2018 в южнокорейском Пхёнчхане.

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