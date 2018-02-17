Причину сбоя в работе «ВКонтакте» объяснили в дата-центре Xelent

Дата-центр Xelent, где установлено оборудование «ВКонтакте», объяснил, что причиной сбоя в работе социальной сети стало отключение напряжения в сети «Ленэнерго». Об этом рассказал управляющий директор ресурса Андрей Рогозов.

По его словам, 16 февраля в 15:30 в результате отключения напряжения в сети «Ленэнерго» в момент переключения нагрузки на резервную систему питания произошло кратковременное прерывание синусоиды длительностью 24 мс. Оборудование некоторых телеком-операторов, а также сетевое оборудование дата-центра из-за этого перезагрузилось, сообщает «Газета.ру».

Чтобы снизить нагрузку на сетевое оборудование и быстрее восстановить работоспособность, социальная сеть после восстановления питания была вынуждена отключить часть серверов. Восстановление рабочего режима заняло около получаса.

Ранее портал iz.ru сообщал, что во многих городах России пользователи массово сообщали о масштабном сбое в работе социальной сети «ВКонтакте».