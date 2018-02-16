Памятник советским летчикам появится в США до конца 2018 года

Памятник советским летчикам, которые проходили обучение пилотированию и перегоняли гидросамолеты «Каталина», установят в городе Элизабет-Сити в Северной Каролине (США) до конца 2018 года. Об этом сообщает исполняющий обязанности мэра города Рик Кинг.

По его словам, памятник планируют установить до 1 декабря 2018 года. Скорость работ зависит от того, когда памятник доставят в США из России. Сейчас стороны согласовывают детали передачи и установки монумента, сообщает ТАСС.

Также Рик Кинг отметил, что установку памятника единогласно поддержал городской совет. Скульптура выполнена из бронзы и представляет собой гидросамолет, на котором разместились три фигуры летчиков — советского, американского и канадского. Композиция создавалась в России.

Ранее портал iz.ru сообщал, что от идеи установки резиновой статуи Микки-Мауса во дворе Зимнего дворца отказалась дирекция музея Эрмитаж.