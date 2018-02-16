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Четыре футболиста «Вест Бромвича» угнали такси в Барселоне

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Фото: Global Look Press/imagebroker/Fabian von Poser
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Четыре игрока английского футбольного клуба «Вест Бромвич» угнали такси во время сборов команды в Барселоне, в связи с инцидентом начато внутреннее расследование, сообщил клуб.

«Клуб может подтвердить, что четыре игрока были вовлечены в инцидент во время тренировочной поездки в середине зимы в Испанию. Клуб проведет собственное расследование инцидента, игроки понесут дисциплинарное наказание. До завершения расследования клуб не будет комментировать ситуацию», — говорится в сообщении на сайте «Вест Бромвича».

Между тем, СМИ сообщили, что речь идет об угоне четырьмя игроками клуба машины такси в ночь на 16 февраля. Игроки, фамилии которых не называются, угнали машину возле ресторана и отправились на ней в отель. Полиция после инцидента допросила футболистов, но не задержала их.

«Вест Бромвич» занимает последнее место в турнирной таблице Английской премьер-лиги. В активе команды 20 очков в 27 матчах, клуб уже не побеждал на протяжении 25 матчей.

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