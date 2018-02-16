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Девушка отдала интернет-мошенникам 113 тыс. рублей в Красноярском крае

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Интернет-мошенники выманили у девушки в общей сложности 113 тыс. рублей за «выигрыш» дорогого телефона в розыгрыше, который проводился в соцсети в Ачинске Красноярского края, сообщает пресс-служба управления МВД России по региону.

В правоохранительные органы с заявлением обратилась местная жительница 26 лет. Она рассказала, что стала жертвой обмана со стороны мошенников в одной из популярных социальных сетей. По словам потерпевшей, ей пришло сообщение о якобы выигрыше дорогого мобильно устройства, но для получения необходимо оплатить страховой взнос в размере 4 тыс. рублей, сообщает Сибирское агентство новостей.

Девушка перевела сумму, но далее ей сказали, что магазин, который должен ей предоставить телефон, в срочном порядке закрывается и проводит ликвидацию товара. Потерпевшая поверила и выбрала товары на сумму 109 тыс. рублей, после чего перевела деньги.

После получения средств мошенники перестали выходить на связь и заблокировали страницу в соцсети. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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