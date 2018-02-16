Служба безопасности Украины пыталась завербовать жительницу ЛНР

Власти самопровозглашенной Луганской народной республики рассказали о попытке Службы безопасности Украины (СБУ) завербовать жительницу ЛНР, которая выехала на подконтрольную Киеву территорию Донбасса.

По данным министерства госбезопасности (МГБ) республики, украинские спецслужбы предложили ей денежное вознаграждение за сбор информации военного характера, а также сведений о социально-политической и экономической ситуации в ЛНР.

«Женщина была задержана сотрудниками СБУ при получении заграничного паспорта в управлении государственной миграционной службы Украины в Николаевской области», — приводит заявление ведомства «РИА Новости».

Там отметили, что жительница ЛНР отказалась от сотрудничества и незамедлительно покинула подконтрольную Киеву территорию.