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ГИБДД предупредило водителей Москвы о сильном снегопаде и гололедице

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Госавтоинспекция предупредила водителей о неблагоприятной погоде в Москве и призвала водителей быть предельно внимательными из-за сильного снегопада. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

«По данным Метеобюро, ожидается выпадение осадков до 10 см. На дорогах возможны гололедица и налипание снега», — говорится в сообщении.

Особое внимание автомобилистам следует обратить на движение по эстакадам, мостам, путепроводам, где возможно образование сильного гололеда, передает НСН.

Ранее синоптики предупредили москвичей об «арктическом вторжении». По данным метеорологов, в субботу и воскресенье в столичном регионе может выпасть до 10 мм осадков, что составляет треть (28%) месячной нормы

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