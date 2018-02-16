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ЕС хочет впервые задействовать силы быстрого реагирования в 2018 году

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Фото: Global Look Press/Dominika Zarzycka
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Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини не исключила, что ЕС впервые задействует собственные силы быстрого реагирования в одном из кризисных регионов в течение 2018 года.

«В ближайшие месяцы мы сможем работать по развертыванию боевой группы. Я ожидаю прогресса от экспертного комитета уже в этом месяце», — заявила она на конференции по безопасности в Софии.

По мнению Могерини, силы быстрого реагирования ЕС необходимо использовать не только в интересах европейской, но и глобальной безопасности.

Также дипломат рассказала, что Евросоюз сегодня проводит активную политику по укреплению отношений с НАТО, чего раньше не было.

Члены ЕС в 2017 года договорились о постоянном механизме финансирования развертывания боевых групп объединения, так называемых подразделений быстрого реагирования. Пока они не использовались.

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