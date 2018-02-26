Школа антибуллинга

Все школьные педагоги должны получить знания в области психологии. Это одна из задач федерального ресурсного центра, который создается при Минобрнауки. Повышение квалификации поможет учителям предотвращать проявления агрессии в детских коллективах. Переподготовку пройдут и профессиональные педагоги-психологи. По словам экспертов, большинство «школьных стрелков» в мире — жертвы травли.

В России началось создание Федерального ресурсного центра для педагогов и психологов, работающих в системе образования. С его помощью планируется организовать программу профилактики буллинга, агрессивного и суицидального поведения детей в школах. Создание центра предусмотрено концепцией развития психологической службы до 2025 года. Документ в конце 2017-го был утвержден Минобрнауки. В нем сказано, что центр формируется при участии Российской академии образования (РАО). В пресс-службе академии «Известиям» подтвердили, что уже получили поручение от ведомства.

Как рассказала «Известиям» член-корреспондент РАО, завкафедрой возрастной психологии факультета психологии МГУ Ольга Карабанова, будут разработаны методики повышения квалификации учителей-предметников, директоров и завучей школ. Усилить свою профессиональную подготовку они смогут в региональных филиалах РАО и с помощью вебинаров. Кроме того, планируется усовершенствовать программы высшего образования для педагогов-психологов.

— Проблема травли в классном коллективе не новая. Помните фильм Ролана Быкова «Чучело» (1983 года, по одноименной повести Владимира Железникова. — «Известия»)? Вот яркая иллюстрация. Но сегодня Министерство образования заняло непримиримую позицию в отношении этого явления, — подчеркнула эксперт.

В январе проблему детского насилия в связи с вооруженными нападениями на школьников в Перми и Бурятии обсуждали на круглом столе «Известий». По словам экспертов, статистика показывает, что около 3/4 «школьных стрелков» по всему миру являлись жертвами травли или школьного буллинга, достаточно длительного и жесткого.

Ольга Карабанова отметила, что программы повышения квалификации для педагогов будут адресными. Например, предметников научат разрешать конфликты, выявлять признаки неблагополучия и отличать их от особенностей поведения конкретного ребенка, распознавать ситуации, когда необходимо привлечь психолога.

Директорам школ и завучам объяснят, как грамотно организовать психологическую службу в образовательном учреждении. Педагогов-психологов обучат работать с детьми, которые проявляют агрессию или стали ее жертвой. Кроме того, они будут помогать ученикам, страдающим игроманией или интернет-зависимостью, а также курящим и принимающим психоактивные вещества.

В пресс-службе Минобрнауки не смогли оперативно предоставить комментарий.

Директор московской школы № 548 «Царицыно» Ефим Рачевский полагает, что в педагогических институтах курс психологии изучается сейчас довольно поверхностно и потом эти знания многие быстро забывают.

— Надеюсь, что программа подготовки будет ориентирована не на типичный образ подростка 70-х годов прошлого столетия, а на то, что он представляет собой сегодня, — отметил он.

Научный сотрудник лаборатории асоциального поведения Института образования НИУ ВШЭ Мария Новикова напомнила, что должность психолога в школах не является обязательной, поэтому во многих образовательных учреждениях таких специалистов нет. Но и там, где нашлось место для психолога, полноценно выполнять работу он не может.

— На одного специалиста приходится по несколько сотен, а иногда и больше тысячи учеников. После слияния школ в образовательные комплексы количество детей в одной организации увеличилось, а количество психологов — нет, — отметила эксперт.

По ее мнению, школьные психологи хорошо подготовлены теоретически, но их слабое место — практические навыки. В работе с подростками очень эффективны групповые тренинги, направленные на развитие коммуникативных навыков, разрешение конфликтов. Один из наиболее эффективных методов — психодрама: дети разыгрывают какую-либо ситуацию, учатся взаимодействовать с людьми и расширяют возможности адекватного поведения.

По закону «Об образовании в РФ» образовательные организации сами формируют свое штатное расписание, а за финансирование школ отвечают регионы и муниципалитеты. Ранее Минобрнауки сообщало «Известиям», что в этом учебном году в системе образования работают более 38 тыс. психологов. Ими обеспечено около половины школ. В концепции Минобрнауки рекомендуется нанять психологов во все детские сады и общеобразовательные учреждения.