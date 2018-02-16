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Остановки для транспорта капитально отремонтируют в Петрозаводске

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Несколько остановок общественного транспорта планируют капитально отремонтировать в Петрозаводске, Республика Карелия, сообщает пресс-служба городской администрации.

Некоторые остановки городского общественного транспорта планируют капитально отремонтировать. Фирмой-исполнителем для проведения работ стал подрядчик, который отвечает за уборку улиц города, сообщает ИА «Карелinform».

Всего планируют осуществить ремонт восьми объектов. Список остановок, на которых будут вестись работы, пока уточняется. Капитальный ремонт будет осуществляться в рамках спонсорской помощи.

Начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Бекелев уточнил, что на некоторых остановках будет произведена замена навесов, а на остальных объектах планируется заменить боковые части, которые служат для защиты пассажиров от ветра.

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