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Костин рассказал подробности о сделке по покупке доли Галицкого в «Магните»

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Фото: РИА Новости/Николай Хижняк
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Переговоры банка ВТБ с предпринимателем Сергеем Галицким о покупке большей части принадлежащего ему пакета акций ритейлера «Магнит» велись на протяжении полугода. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин.

Он отметил, что к «практической, реальной фазе» переговоров стороны приступили в декабре 2017 года. По словам Костина, это «не так много для такого рода сделок, но все-таки достаточно большой срок». 

Решение Галицкого о продаже ВТБ большей части принадлежащих ему активов основанной им самим компании Костин объяснил желанием бизнесмена «сконцентрироваться» на проблемах детского футбола.

В интервью «Коммерсант FM», глава ВТБ заявил, что о таком мотиве ему рассказал в ходе переговоров сам Галицкий. 

Как писал портал iz.ru, ВТБ приобрел у Галицкого 29,1% акций сетевого ритейлера «Магнит». Сумма сделки составила около 138 млрд рублей ($2,44 млрд). 

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