Грабитель похитил в пригороде Парижа старинную виолончель за €1,3 млн

Вооруженный ножом грабитель похитил у французской виолончелистки Офелии Гайяр старинную виолончель XVIII века. Цена музыкального инструмента составляет порядка €1,3 млн, сообщает газета Point.

По данным издания, нападение произошло в четверг в департаменте Сен-Сен-Дени в пригороде Парижа. Виолончелистка вышла из своего дома и собиралась сесть в машину, когда на нее напал неизвестный и потребовал отдать виолончель и мобильный телефон. В результате нападения женщина не пострадала.

Отмечается, что виолончель не является собственностью Гийяр и принадлежит банку CIC. Инструмент был создан XVIII веке итальянским мастером Франческо Гоффрилье. Музыкант рассказала, что купила инструмент в кредит в ноябре 2015 года.

Ранее портал iz.ru сообщал, что на таможне в подмосковном Домодедово задержали уникальную виолончель XVIII века. Ее пытался пронести на рейс в Мюнхен российский музыкант.