Курс евро впервые с начала февраля опустился ниже 70 рублей

В пятницу, 16 февраля, курс евро к рублю упал до 69,92 рубля впервые с начала месяца.

В ходе торгов на Московской бирже доллар также опустился на 19 пунктов — до 56,2 рубля.

На момент закрытия операций евро стоил 70,52 рубля, сообщается на сайте холдинга.

Снижение стоимости валют эксперты связывают с укреплением цен на нефть.

В пятницу на торгах Лондонской биржи стоимость фьючерса марки Brent с поставкой в феврале 2018 года подросла на 0,2% — до $64,5 за баррель.