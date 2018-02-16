Первая шахматная гостиная открылась в технопарке «Кванториум» в Уфе

В детских технопарках «Кванториум», расположенных в разных регионах России, прошли открытия шахматных гостиных. Состоялась церемония и в Уфе. На нее были приглашены ученики технопарка, молодежно-подросткового клуба «Мечта» и их родители. Педагоги специально к этому событию создали и напечатали на 3D-принтере в Hi-tech-цехе шахматные фигурки.

«Шахматы не только учат детей логически рассуждать, но и делать самостоятельный выбор единственно верного решения», — цитирует ИА «Башинформ» замглавы технопарка в Уфе Светлану Габитову.

В рамках мероприятия прошли викторина, интерактивная лекция об истории развития шахмат, а также шахматный турнир среди детей до 10 лет и старше.

Агентство напоминает, что создание шахматных гостиниц прежде всего направлено на развитие в России проекта «Шахматное образование». Отныне в «Кванториумах» по всей стране, кроме занятий по естественно-научным и техническим направлениям, будут проходить уроки игры в шахматы.