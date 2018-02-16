Школа под Новосибирском откроется для трех первоклашек

Школа в Мошковском районе Новосибирской области вновь откроется для трех учеников первого класса. Об этом сообщает vn.ru.

Учебное заведение в Умреве Ташаринского сельсовета, закрытое после первой четверти в 2016 году, после проверки прокуратуры вновь откроется для трех первоклашек. Выяснилось, что старое здание школы было передано сторонней организации по договору безвозмездного срочного пользования, однако процедура реорганизации или ликвидации не проводилась, как не было и заключения комиссии по оценке последствий принятия решения о прекращении работы начальной школы. Первоклашкам пришлось со второй четверти ездить на учебу в ташаринскую школу. Таким образом, администрацией района было допущено нарушение прав детей на получение образования. Помимо этого, прокуратура выявила нарушения требований законодательства о безопасности дорожного движения при подвозе детей на занятия из Умревы в Ташару.

Здание школы в Умреве и земельный участок вернули ташаринской школе на праве оперативного управления. Также были внесены изменения в организацию учебного процесса и пересмотрен график подвоза школьников. В следующем учебном году за парты смогу сесть учащиеся начальных классов при условии наличия заявлений от родителей.

В настоящее время в ташаринской школе учатся 12 учеников из Умревы, семь из которых — ученики начальных классов. Родители этих детей решили не переводить их в местную школу, которая не работала с 2016 года. Педагог класса-комплекта сейчас находится на пенсии, а единственный молодой учитель начальных классов, живущий в Умреве, работает в Ташаре и в местную деревню переводиться не хочет. Вместе с тем родители двух из трех первоклашек уже подали заявления на поступление их детей в начальную школу своей деревни.

По словам директора ташаринской школы Ольги Логиновой, потребуются большие затраты на то, чтобы организовать горячее питание и спортзал для детей, а в Ташаре школа оснащена всем необходимым. Кроме того, в Умреве даже нет педагога, чтобы открывать школу. Несмотря на это, администрация района обязана открыть школу в деревне, где проживает 191 человек, 12 из которых — школьники, а еще 29 являются детьми дошкольного возраста до шести лет.