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Четверо россиян вышли в финал по прыжкам на лыжах в Пхенчхане

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Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
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Четверо россиян вышли в финальную часть соревнований Олимпиады-2018 по прыжкам на лыжах с большого трамплина.

Отобраться смогли Евгений Климов, Алексей Ромашов, Денис Корнилов и Михаил Назаров. Всего в финал вышли 50 спортсменов.

Лучший результат в квалификации показал спортсмен из Норвегии Роберт Юханссон, который в Пхенчхане стал бронзовым призером на среднем трамплине.

Финальное выступление с двумя попытками пройдет в субботу, 17 февраля.

Олимпийские игры проходят в Южной Корее с 9 по 25 февраля.

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