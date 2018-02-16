Четверо россиян вышли в финал по прыжкам на лыжах в Пхенчхане
Четверо россиян вышли в финальную часть соревнований Олимпиады-2018 по прыжкам на лыжах с большого трамплина.
Отобраться смогли Евгений Климов, Алексей Ромашов, Денис Корнилов и Михаил Назаров. Всего в финал вышли 50 спортсменов.
Лучший результат в квалификации показал спортсмен из Норвегии Роберт Юханссон, который в Пхенчхане стал бронзовым призером на среднем трамплине.
Финальное выступление с двумя попытками пройдет в субботу, 17 февраля.
Олимпийские игры проходят в Южной Корее с 9 по 25 февраля.