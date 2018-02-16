США выведут на орбиту еще два «спутника Судного дня»

США намерены вывести на орбиту еще два спутника AEHF (Advanced Extremely High Frequency), обеспечивающие связь в условиях ядерного конфликта. Об этом сообщает Popular Mechanics.

По информации издания, в настоящее время на орбите работают четыре американских «спутника Судного дня», которые способны проявлять устойчивость к электромагнитным помехам.

По данным командования военно-воздушных сил США, спутники будут размещены в рамках реализации американской ядерной доктрины.

«Мы должны параллельно модернизировать всю ядерную триаду и системы боевого управления, которые обеспечивают ее эффективность», — сказала министр ВВС США Хизер Уилсон.

В 2019 году Пентагон намерен вложить в разработку и развитие перспективных систем связи порядка $677 млн.