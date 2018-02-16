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Всероссийский фестиваль «Народная рыбалка» пройдет под Тверью

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В эти выходные на берегу Иваньковского водохранилища в Тверской области пройдет Всероссийский фестиваль «Народная рыбалка». Как ожидается, в нем примут участие около 7 тыс. человек.

«Тверские ведомости» уточняют, что рыбаки будут бороться за звание лучшего в двух турах: сначала им придется выловить самую крупную рыбу, а потом подсчитать общий вес улова. Главный приз — автомобиль.

В то время как рыбаки будут сидеть над лунками, на берегу водохранилища развернется концертная программа. Ожидается угощение ухой, сноукайтинг и даже вертолетное шоу.

В начале февраля в Башкирии возле села Верхние Услы проходил открытый фестиваль по зимней ловле рыбы «Ледниковый период – 2018». А в середине января на Ореховом озере в Рязани состоялся открытый Всероссийский чемпионат по зимнему рыбатлону. Команды формировались из двух человек: рыбака и лыжника. Первому нужно было поймать две любые рыбы, а второму — пробежать два круга по 1,5 км каждый.

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