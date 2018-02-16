В Коми фермер повредил археологический памятник

В Ижемском районе Республики Коми местный фермер повредил археологический памятник. Он начал строитель в этом месте помещение для скота, без согласования проекта с управлением по охране объектов культурного наследия.

Как сообщает ИА «Комиинформ», вина в случившемся лежит и на местной администрации, которая выдала разрешение на строительство, не посоветовавшись со специалистами. Сейчас это дело рассматривается в суде.

По данным управления, сейчас в республике в неудовлетворительном состоянии находятся 37 объектов культурного наследия. Всего же в Коми 972 памятника истории и культуры, из них 111 — федерального значения и 192 — регионального. Выявленных объектов культурного наследия — 669, их них памятников археологии — 650.

Летом 2017 года палеонтологи обнаружили в верховье реки Печоры в Коми захоронения древних пещерных медведей. Возраст находок составляет около 40 тыс. лет.