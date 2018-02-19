В июле 2018 года около миллиона небольших торговых точек и предприятий общепита по всей России должны будут перейти на онлайн-кассы. А точнее, приобрести, зарегистрировать и установить у себя кассы. Ведь раньше мелкие торговые точки на специальных налоговых режимах, таких как ЕНВД и «Патент», могли обходиться без касс вообще и выписывать от руки подтверждающие расчет документы по просьбе покупателя.

Текущие изменения по степени революционности можно сравнить, скажем, с такой историей, как если бы всем обычным людям несколько лет назад законодательно предписали перейти с кнопочных телефонов на смартфоны. Думаю, что немногие были бы этому рады. Хорошо ли нам всем со смартфонами сейчас? Думаю, большинству — да. А многие уже и не представляют себе жизнь без смартфона.

Различие только в том, что тогда мы все переходили со старых аппаратов на смартфоны добровольно и долго. Самые передовые и обеспеченные покупали первыми, потом остальные видели, как это удобно и легко, и покупали себе.

А бизнес обзавестись онлайн-кассами обязали. И должен он сделать это в течение трех лет. Первым — в июле 2017 года — переходил крупный бизнес, который и раньше обязан был иметь кассы, но теперь должен был модернизировать их. По итогам 2017 года в России работают около 1,52 млн онлайн-касс, которые сформировали более 23 млрд чеков. Следующий этап — в июле 2018 года — малые торговые точки и предприятия общепита с наемными сотрудниками, ранее не обязанные иметь кассу. По предварительным оценкам во вторую волну реформы должно быть зарегистрировано около 1 млн онлайн-касс. И на третий этап — июль 2019 года — остается микробизнес — те же торговые точки и общепит без наемных сотрудников, а также предприятия сферы услуг — еще около 2 млн касс.

Опыт первого этапа показал, что в целом система функционирует стабильно и значимых изменений в работе бизнеса не произошло. Чеки отправляются онлайн незаметно для кассира, при этом внедрение новых технологий дало существенные преимущества. Учитывая, что второй и третий этапы реформы коснутся малого и микробизнеса, стоит отметить, что в ноябре 2017 года было принято очень важное решение для индивидуальных предпринимателей. Это тот редкий случай в нашей экономике, когда обязательные нововведения для предпринимателей делают для них фактически бесплатными. Происходит это за счет введения налогового вычета в размере до 18 тыс. рублей за каждый экземпляр кассы. Этой цене будут соответствовать больше десятка моделей разных производителей.

Для чего всё это нужно государству, понять несложно. Это в первую очередь повышение собираемости налогов, обеление бизнеса. И если крупный бизнес и раньше был в целом дисциплинированный, то контролировать малый и микро — было сложно.

Но есть очевидные плюсы и для предпринимателей. Это, во-первых, существенное упрощение взаимодействия с налоговой, начиная от возможности зарегистрировать онлайн-кассу через личный кабинет на сайте ФНС и заканчивая в целом сокращением числа проверок и внимания налоговой к работе точки. Точнее, это внимание становится не менее пристальным, а менее заметным для самого предпринимателя, что приятно хотя бы психологически. Данные о работе точки автоматически поступают в ФНС, система накапливает «баллы риска» и, если всё в порядке, налоговой нет смысла приходить с проверками.

Второе — это возможность ведения честной конкуренции. Потому что если все кафе или небольшие магазины в микрорайоне платят налоги, значит, все находятся в равных условиях, и выигрывает тот, у кого более интересное предложение, лучше сервис или более приветливые продавцы.

И третье, пожалуй, главное для бизнеса, лежит в практически философской категории «быть или не быть». Основным фактором неуспеха сами предприниматели называют, как ни странно, не сложности с финансированием или какие-либо препятствия со стороны проверяющих органов, а проблемы с продвижением продукции и высокую конкуренцию за клиента. А эту задачу точно можно решить с помощью автоматизации. Поэтому производители касс сейчас стремятся не просто выпустить оборудование, но и снабдить его софтом, который поможет бизнесу чувствовать себя более уверенно и развиваться. Например, различные приложения, которые предприниматель может установить на свой кассовый аппарат, позволят ему управлять запасами, складом, выявлять наиболее ходовые позиции товара, формировать программы лояльности для постоянных клиентов, контролировать работу персонала и так далее. А это значит — не просто выжить, а быть максимально конкурентоспособным.

Таким образом, в глобальном масштабе кассовая реформа должна повлиять на сроки и качество жизни малых предприятий. И тогда доля малого бизнеса в ВВП России наконец-то поднимется существенно выше 20% и приблизится к значениям развитых стран.

Автор — член генерального совета общероссийской общественной организации «Деловая Россия»

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