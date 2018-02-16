Организатор азартных игр ожидает суда в Великих Луках

Женщина — организатор проведения азартных игр ожидает суда в Великих Луках Псковской области, сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Суда ожидает жительница Великих Лук, задержанная по подозрению в организации и проведении незаконных азартных игр. В ходе расследования было установлено, что женщина в одном из помещений на Октябрьском проспекте организовала азартные игры, сообщает Псковское агентство информации.

Посетители заведения переводили на счет организатора денежные средства, и та предоставляла им кредиты на проведение игр. Расследование дела находится на контроле у прокуратуры города. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст 171.2 УК РФ. Женщине может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.