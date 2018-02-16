Случаи возникновения менингококковой инфекции участились в Тюмени

Эпидемиологи заявляют об увеличения случаев менингококковой инфекции в Тюмени. Каждый год фиксируются от трех до десяти случаев. А в 2017 году этот показатель вырос в два раза.

Как уточняет портал «Наш город», менингококковая инфекция является заразным заболеванием, которое передается воздушно-капельным путем. Страдают сердечная мышца, суставы и центральная нервная система.

В группе риска — дети и молодые люди до 30 лет. Тяжелее всего заболевание протекает у младенцев и пожилых людей. Защититься от заражения можно при помощи вакцинирования, однако прививка не является обязательной.

В январе власти Тульской области были вынуждены успокаивать местных жителей, заверяя, что роста случаев заболевания менингитом в регионе нет. Такие предположения возникли после того, как стало известно о смерти сотрудницы компании «Мегафон». Она заболела вирусным менингитом, впала в кому и скончалась в больнице.