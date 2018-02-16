Шойгу проверил строительство военной инфраструктуры в Туве

Строительство военной инфраструктуры в Туве идет высокими темпами. В этом лично убедился министр обороны Сергей Шойгу.

Он посетил построенное в столице республики кадетское училище, а также военный городок мотострелкового соединения.

Общежитие, учебные корпуса и казармы построили в пригороде Кызыла с нуля. Министру показали поступившие сюда образцы вооружения и военной техники

Инспекция Шойгу войск Центрального военного округа продолжится в Хакасии.

