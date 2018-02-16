Кокосы и ананасы планируют поставлять из Африки в Крым

Кокосы, кешью и ананасы планируют поставлять из Республики Бенин в Республику Крым, об этом сообщил сегодня, 16 февраля, официальный представитель фонда «Миротворец» в Африке, мэр города Абомей-Калави Жорж Бада.

В ходе пресс-конференции, приуроченной к завершению пребывания делегации Бенина в Крыму, Жорж Бада рассказал, что намерен проработать с руководством вопрос о налаживании экспорта из Бенина кокосов, кешью и ананасов. Также он отметил, что в Крыму очень хорошее зерно и мука, сообщает ИА «Крыминформ».

Мэр Абомей-Калави выразил уверенность в возможности реализации механизма экспорта из Бенина кешью, ананасов и кокосов, а из Крыма в Бенин, в свою очередь, поставок муки и зерна.

Ранее портал iz.ru сообщал о прибытии делегации из Бенина в Крым, в том числе для обсуждения двух основных вопросов, касающихся сельского хозяйства и проведения Дней Африки на полуострове Крым.