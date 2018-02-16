Рак картофеля выявлен в Тамбовской области

На территории Тамбовской области выявили рак картофеля, болезнь, которая поражает стебли, листья, цветы и клубни этого растения. Возбудитель распространяется непосредственно с клубнями, навозом, почвой и потоками воды.

Как сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру» со ссылкой на региональное управление Россельхознадзора, наросты, похожие на головки цветной капусты, появляются на картофеле в местах поражения. Постепенно они увеличиваются и чернеют, превращаясь во влажных условиях в слизистую массу. Пораженные раком клубни начинают гнить еще до уборки, поэтому употреблять в пищу их нельзя.

Кроме того, специалисты предупреждают о том, что в области зафиксирован карантинный возбудитель болезней растений — золотистая картофельная нематода. Потери урожая могут составлять до 80%. В России сильно зараженные нематодой площади выявлены в Нечерноземном и Центральном районах.