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Путин поздравил российских буддистов с лунным Новым годом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент Владимир Путин поздравил буддийскую общину России с Новым годом, который по лунному календарю наступает 16 февраля.

Глава государства отметил, что представители общины «бережно хранят бесценное духовное и нравственное наследие предков, их самобытные обычаи и устои».

В поздравительной телеграмме президент РФ, в частности, обратил внимание на тот вклад, который буддисты вносят в развитие межрелигиозного и межнационального диалога.

Владимир Путин также пожелал им здоровья, благополучия и всего самого доброго, сообщает «Федеральное агентство новостей».

16 февраля буддисты отмечают праздник Цаган Сар (Белый месяц), который символизирует начало весны и Новый год по лунно-солнечному календарю.

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