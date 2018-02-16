Установку для сжигания мусора протестируют в Якутии

В марте в якутском Жатае начнется экспериментальная эксплуатация мусоросжигательной установки, пока образец техники является «лабораторным» и требует доработки.

Компактная цилиндрическая емкость мусоросжигателя принимает пищевые и бытовые отходы, пластик, стекло, дерево и металл. Под воздействием высокой температуры мусор обезвреживается. В пробном образце мусор приходится загружать вручную, однако технологи Жатайского завода металлоконструкций хотят автоматизировать процесс, сообщает ИА SakhaNews.

Доработка мусоросжигателя до промышленной эксплуатации потребует большого финансирования. Однако разработкой уже заинтересовались региональные операторы по обращению с твердыми бытовыми отходами.

Всего в Якутии насчитывается около 470 свалок.