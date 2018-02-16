Опасное для жизни местных жителей сооружение обнаружено под Брянском

Заброшенную башню-градирню обнаружила прокуратура в Унечском районе Брянской области. Несмотря на плохое техническое состояние, сооружение не огорожено, на его территорию имеется свободный доступ. Из-за этого заброшенная градирня может представлять опасность для местных жителей.

Прокуратура обратилась с соответствующим иском в суд. Собственник башни должен ее либо оградить, либо снести, передает NASHBRYANSK.RU.

Летом 2017 года в недостроенном многоэтажном здании в Саратове погиб подросток. Он упал с крыши дома. А весной подросток получил травмы во время падения с разрушенной лестницы недостроенного Дворца пионеров в Братске.