ЦОДД рекомендует москвичам отказаться от личного транспорта в выходные

Москвичей попросили отказаться от использования личных автомобилей на время мощного снегопада, который ожидается в столичном регионе в эти выходные. Об этом сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

По информации ведомства, в связи со снегопадом, который в выходные обещают синоптики, местами на дорогах ожидаются снежные заносы, гололедица, может увеличиться количество ДТП.

«Рекомендуем по возможности оставить автомобили дома, это позволит сделать поездку более прогнозируемой», — говорится в сообщении.

Общественный городской транспорт готов к увеличению числа пассажиров, отметили в ЦОДД. Дежурная смена круглосуточно следит за происходящим в столице.

Операторы отрегулируют движение транспорта при помощи светофоров или выведут на электронные табло предупреждения в случае необходимости, а дорожный патруль в любое время сможет прийти на помощь автомобилистам, попавшим в затруднительную ситуацию, сообщает телеканал «360».

Портал iz.ru писал ранее в пятницу, что синоптики предупредили жителей Московского региона об «арктическом вторжении» на следующей неделе. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в ближайшие выходные погоду в столице будет определять слабый циклон, центр которого окажется над столичным небом. В пятницу ожидается до 11 мм осадков, в субботу — 2–3 мм, а в воскресенье — 3–4 мм.

При этом на следующей неделе синоптики прогнозируют в Москве сильные морозы. Самой холодной может стать ночь на среду — столбик термометра опустится до минус 21 градуса.