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Международный шахматный фестиваль «Аэрофлот Опен 2018» пройдет в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Международный шахматный фестиваль «Аэрофлот Опен» пройдет с 19 февраля по 1 марта в гостинице «Космос» в Москве. 

Призовой фонд турнира составит €120 тыс. На турнире также установлены специальные призы за лучшие результаты среди ветеранов, женщин и юниоров в размере €2,5 тыс.

Список турнира возглавляют шахматисты Владимир Федосеев, Сантош Видит, Дмитрий Андрейкин, Рауф Мамедов, Максим Матлаков, Владислав Артемьев и Эрнесто Инаркиев.

Турнир традиционно проводится при поддержке Российской шахматной федерации, Ассоциации шахматных федераций и «Аэрофлота». Москва принимает турнир уже в 16-й раз.

Ранее российский гроссмейстер Сергей Карякин в интервью «Известиям» назвал безобразием отношение Международного олимпийского комитета (МОК) к спортсменам из РФ.

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