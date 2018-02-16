Совет директоров «Магнита» единогласно принял отставку Галицкого

Совет директоров «Магнита» единогласно поддержал отставку основателя компании Сергея Галицкого.

Бизнесмен уходит с поста председателя совета директоров и члена правления компании. Он проработал здесь 25 лет.

На должность генерального директора утвержден Хачатур Помбухчан, до этого занимавший пост финансового директора «Магнита». К своим обязанностям Помбухчан приступит 17 февраля, сообщает «Комсомольская правда».

Как писал iz.ru, банк ВТБ купил у миллиардера Сергея Галицкого 29,1% акций за 138 млрд рублей. Основатель компании сохранил за собой миноритарный пакет в 3% акций.