Пакет с растительной смесью нашли на месте тройного ДТП в Оренбурге

Правоохранительные органы проводят проверку по факту обнаружения на месте тройного ДТП под Оренбургом пакета с растительной смесью зеленого цвета. Пока не было официальной информации о содержимом этого пакета.

Как уточняет РИА «Оренбуржье», авария произошла сегодня, 16 февраля, в районе горы Качкарка. На Загородном шоссе столкнулись Hyundai, Toyota Land Cruiser и микроавтобус Ford с опознавательными знаками похоронного кортежа. От удара легковушка перевернулась на крышу, частично загородив проезжую часть. Внедорожник вылетел с дороги в кювет.

По последним данным, в аварии пострадали пять человек. Состояние их здоровья и характер травм устанавливаются. Следователи выясняют, кто был виновником этой аварии.

Портал iz.ru ранее сообщал о крупной аварии на Кубе. На одной из главных магистралей страны перевернулся рейсовый автобус. Пострадали как минимум 40 человек.