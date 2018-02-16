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Штраф в 200 тыс. рублей заплатили гдовские рыбаки за незаконную ловлю рыбы

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Двое жителей Гдовского района Псковской области оштрафованы на 200 тыс. рублей за незаконную ловлю рыбы в акватории Чудского озера вблизи деревни Спицино. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Следствие установило, что рыбаки занимались незаконной ловлей рыбы в период с 12 по 13 октября 2017 года, установив в воде 10 ставных лесковых сетей площадью 8,050 кв. м, использование которых при любительском и спортивном рыболовстве запрещено.

Решение о штрафах вынес Гдовский районный суд, признав мужчин виновными по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов, совершенная группой лиц по предварительному сговору», сообщает Псковское агентство информации.

Всего рыбаки выловили 1662 экземпляра рыбы разных пород, включая 589 судаков, которые относятся к ценным видам рыб. Таким образом, они причинили ущерб водным биологическим ресурсам на сумму 234,603 тыс. рублей. Сумма штрафов для нарушителей составила по 100 тыс. рублей каждому. Причиненный биологическим ресурсам ущерб осужденные возместили в полном объеме.

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