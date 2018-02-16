ГВП добилась возврата в казну более 5,5 млрд рублей в 2017 году

Благодаря усилиями Главной военной прокуратуры (ГВП) в государственную казну было возвращено более 5,5 млрд рублей в 2017 году. Об этом сообщил главный военный прокурор Валерий Петров, передает «РИА Новости».

«По материалам прокурорских проверок возбуждено около 5 тыс. уголовных дел, пресечено более 2,5 тыс. должностных преступлений, в том числе присвоений, растрат и взяточничества», — заявил представитель надзорного ведомства на итоговой коллегии ведомства.

По словам Петрова, военные прокуроры за год смогли устранить свыше 415 тыс. нарушений закона.