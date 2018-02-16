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Директор детсада в Пыталово незаконно выписывала себе премии

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Прокуратура Пыталовского района Псковской области выявила нарушения антикоррупционного законодательства со стороны руководителя дошкольного образовательного учреждения. Об этом сообщили в региональном ведомстве.

По данным следствия, заведующая детским садом в период с 2015 по 2017 год не обеспечивала достижение установленных показателей по зарплате сотрудников дошкольного учреждения по сравнению с аналогичными показателями в других детских садах Псковской области, однако ежемесячно выписывала себе денежную премию, на которую не имела права. Ущерб, причиненный действиями заведующей детского сада бюджету Псковской области, составил 97,224 тыс. рублей, сообщает Псковская лента новостей.

По результатам проведенной проверки внесено представление в адрес главы Пыталовского района, который является руководителем заведующей детского сада. В связи с причиненным ущербом бюджету региона поставлен вопрос о применении к заведующей дошкольного учреждения мер гражданско-правового характера, направленных на взыскание незаконно полученных денежных выплат.

Ситуация находится на контроле у прокуратуры района.

Ранее портал iz.ru сообщал, что нормы питания по овощам и рыбе не выполняют в детсадах Челябинска.

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