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День города не будут переносить в Нижнем Новгороде из-за ЧМ-2018

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Празднование Дня города не будут переносить в Нижнем Новгороде из-за проведения в эти же дни ЧМ-2018, сообщает пресс-служба администрации Нижнего города.

Праздник в честь дня города решено не переносить из-за чемпионата мира по футболу. Соответствующее решение приняли в среду, 14 февраля, правительство Нижегородской области и администрация Нижнего Новгорода.

Праздник пройдет 12 июня. Местом действия выбрана фан-зона, расположенная на площади Минина и Пожарского, сообщает ИА «НьюсНН».

Ранее не исключалась возможность переноса дня города на второе воскресенье сентября в связи с матчами ЧМ-2018 .

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