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Соучастник расстрела полицейских в Петербурге получил 16 лет колонии

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Фото: Global Look Press/ZUMA/w85
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Один из соучастников расстрела петербургских полицейских в 2010 году — Вячеслав Парушенков приговорен к 16 годам колонии строгого режима и штрафу в размере более 3 млн рублей. Соответствующее решение вынес Санкт-Петербургский городской суд, передает телеканал «78».

«Приговором суда Парушенкову назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в решении суда.

Установлено, что в период с декабря 2009 года по август 2010 года Парушенков в составе организованной преступной группировки (ОПГ) совершил в Петербурге девять разбойных нападений на подпольные казино. Тогда злоумышленники похитили свыше 2,5 млн рублей. Преступники в августе 2010 года расстреляли двоих полицейских, один из которых погиб, а другой попал в реанимацию.

Отмечается, что после совершения преступления Парушенков в течение шести лет жил отшельником в лесах Ленинградской области. Он был задержан в 2016 году после скитаний на территории леса, где питался грибами и ягодами, передает телеканал «360».

Полицейские с трудом смогли узнать преступника из-за того, что он отрастил бороду. На момент обнаружения Парушенкова его внешность не соответствовала прежнему виду. Другие фигуранты дела также в исправительных колониях строгого режима.

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