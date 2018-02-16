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Житель Саратова угрожал самодельным ножом посетителям автомойки

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Житель Саратова угрожал самодельным клинковым холодным оружием посетителям автомойки в Ртищеве Саратовской области, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по региону.

В правоохранительные органы 7 февраля поступило сообщение о том, что на одной из автомоек города по улице Рахова неизвестный мужчина угрожал посетителям ножом, сообщает ИА «Взгляд-инфо».

Сотрудники правопорядка выехали по адресу автомойки и задержали мужчину 36 лет. При обыске у него было обнаружено и изъято холодное оружие. Исследование предмета показало, что это гражданское клинковое холодное оружие, изготовленное кустарным способом.

По факту произошедшего проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

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