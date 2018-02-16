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Бывшего следователя в Алтайском крае осудят за взятку в $10 тыс.

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Бывшего старшего следователя в Алтайском крае осудят за фальсификацию доказательств по уголовному делу о тяжком преступлении, а также за взятку в $10 тыс. Об этом сообщили в региональном СУ СКР.

По данным следствия, бывший сотрудник полиции, используя свое служебное положение, предложил жителю Барнаула дать ему взятку в размере $10 тыс. за вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Тогда барнаулец обратился в ФСБ. В октябре 2017 года мужчина передал экс-следователю денежные средства под контролем силовиков, сообщает altapress.ru.

Позднее следователи установили, что бывший следователь был также причастен к фальсификации доказательств по уголовному делу, находившемуся у него в производстве. Бывший правоохранитель искусственно создал доказательства виновности в совершении тяжкого преступления. В итоге экс-следователь был заключен под стражу, уголовное дело направлено в суд.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в Волгограде расследуется дело о даче взятки полицейскому.

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