Реальная зарплата выросла на четверть за месяц на Кубани

Региональная служба статистики зафиксировала рекордный рост зарплат в Краснодарском крае, с ноября средняя сумма выросла на четверть.

Среднемесячная заработная плата, рассчитанная за декабрь 2017 года, составила в регионе 38,17 тыс. рублей. В два раза больше среднестатистического зарабатывают специалисты финансовой сферы. Также высокий уровень заработной платы отмечается в организациях, занятых производством табачных изделий. А работники предприятий по производству мебели получают в 2,4 раза меньше среднего, сообщает ИА KrasnodarMedia.

Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, за декабрь 2017 года оказалась на 25% выше, чем в ноябре и всего на 2,3% больше показателя декабря 2016 года.