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Соревнования по плаванию пройдут среди особенных детей в Мурманске

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Соревнования по плаванию пройдут среди особенных детей в Мурманске в рамках плана работы министерства образования и науки Мурманской области.

Сегодня, 16 февраля, на базе центра дополнительного образования «Лапландия» проводятся соревнования среди детей с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятие несет в себе цель увлечь детей спортом и сподвигнуть их к регулярным занятиям физической культурой, сообщает ИА «Би-порт».

Участие в соревнованиях принимают не только жители Мурманска, но и Оленегорска, Кандалакшского и Кольского районов. Соревнования пройдут среди участников двух возрастных категорий: 2000–2002 и 2003–2005 годов рождения.

По результатам соревнований будут вручены кубки, награды, медали и грамоты министерства образования и науки Мурманской области.

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