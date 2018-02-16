На замерзшем водопаде в Дагестане проходят соревнования по ледолазанию

Жители Дагестана, используя ледорубы, забираются на замерзший Хунзахский водопад. Наверх поднимаются и профессионалы, и далекие от спорта люди.

Фестиваль покорения водопада проводится третий год подряд. В этот раз организаторы решили не пускать на соревнования девушек, посчитав, что они не справятся с подъемом.

Но спортсменка из Пятигорска не послушалась рекомендации организаторов. Олеся Семенова забралась на высоту 50 м, доказав, что девушки способны на большее.