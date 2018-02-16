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Число собранных обломков Ан-148 приблизилось к 5 тыс.

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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На месте падения самолета Ан-148 в Подмосковье обнаружен 4771 обломок воздушного судна. Все собранные части лайнера доставлены в Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова в Жуковском для экспертизы.  

Общая площадь поисков составила 50 га, в настоящее время продолжается обследование лесополосы в районе авиакатастрофы. 

К поисковым работам привлечены 673 человека и 166 единиц техники, сообщили в ГУ МЧС РФ по Московской области.

Глава МЧС Владимир Пучков ранее отметил, что предварительные итоги операции подведут в воскресенье, 18 февраля, уточняет ТАСС.

Опознанных среди жертв крушения пока нет, добавил министр.

Напомним, самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» потерпел крушение 11 февраля. Жертвами авиакатастрофы стал 71 человек.

Как писал iz.ru, предварительные причины крушения лайнера станут известны в ближайшее время. Все процедуры могут быть закончены к 18 февраля.

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