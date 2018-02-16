Число собранных обломков Ан-148 приблизилось к 5 тыс.
На месте падения самолета Ан-148 в Подмосковье обнаружен 4771 обломок воздушного судна. Все собранные части лайнера доставлены в Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова в Жуковском для экспертизы.
Общая площадь поисков составила 50 га, в настоящее время продолжается обследование лесополосы в районе авиакатастрофы.
К поисковым работам привлечены 673 человека и 166 единиц техники, сообщили в ГУ МЧС РФ по Московской области.
Глава МЧС Владимир Пучков ранее отметил, что предварительные итоги операции подведут в воскресенье, 18 февраля, уточняет ТАСС.
Опознанных среди жертв крушения пока нет, добавил министр.
Напомним, самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» потерпел крушение 11 февраля. Жертвами авиакатастрофы стал 71 человек.
Как писал iz.ru, предварительные причины крушения лайнера станут известны в ближайшее время. Все процедуры могут быть закончены к 18 февраля.