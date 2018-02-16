Житель Приморья пытался продать амурского тигра по частям

В Приморском крае полицейские задержали мужчину, который перевозил в багажнике части туши тигра с целью дальнейшей продажи.

Сотрудники правоохранительных органов выступили в роли покупателей. При силовой поддержке Росгвардии они с поличным задержали мужчину, который продавал фрагменты туши амурского тигра. Части животного житель Приморья перевозил в багажнике своего автомобиля, сообщает ИА PrimaMedia.

Правоохранительные органы установили, что ранее задержанный уже продавал дериваты амурского тигра на сумму 1,2 млн рублей и организовал их перемещение через государственную границу России в одно из государств Восточной Азии. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота».

Дома у нарушителя обнаружили валюту в эквиваленте 4,5 млн рублей и 30 фрагментов туш животных.