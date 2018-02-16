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Миллиардера из Индии обвинили в мошенничестве на $1,8 млрд

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Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/Bilderbox
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Индийский миллиардер Нирава Моди, заработавший свое состояние на продаже ювелирных украшений знаменитостям, обвиняется в мошенничестве на общую сумму 113 млрд индийских рупий ($1,77 млрд). Об этом сообщают индийские СМИ.

Отмечается, что госбанк Индии по объему активов, Punjab National Bank (PNB) объявил об обнаружении мошеннических трансакций на $1,77 млрд. В тот же лень кредитная организация направила в Центральное бюро расследований Индии жалобу.

Предварительно установлено, что обманным путем миллиардер получил от банка банковские гарантии на 114 млрд индийских рупий ($1,6 млрд), а позже привлек значительные кредиты за рубежом под эти гарантии. Мошенническая схема могла быть начата в 2011 году, передает «Интерфакс».

Отмечается, что в начале января текущего года Моди покинул страну. За помощью в поиске подозреваемого и его родственников Центральное бюро расследований Индии обратилось в Интерпол.

По данным Forbes, состояние 47-летнего Моди оценивается примерно в $1,74 млрд.

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